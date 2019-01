Estas elecciones regionales van a ser muy distintas a las que hemos venido viendo: Cristo

En entrevista con La W, el ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo habló de su nuevo proyecto político, de cara a las elecciones regionales del mes de octubre, después de haber renunciado al partido Liberal.

Cristo confirmó que trabaja en la consolidación de alianzas entre su movimiento de "disidencias del partido liberal"; conocido como En Marcha, con diferentes partidos políticos, para el apoyo de candidatos en las diferentes regiones del país.

"Vamos a promover nuevos liderezgos" , afirmó Cristo, explícando a su vez que las alianzas tendrán que estudiarce de forma específica conforme a los proyectos políticos y visiones en cada una de las regiones, entendiendo las particularidades de ellas.

Cristo confirmó que dentro de las prioridades de su colectividad están aquellas propuestas que vayan en concordancia con la defensa de "los acuerdos de paz con las Farc, el cuidado del medioambiente, la lucha de libertades y derechos y la lucha anticorrupción"; principios que en su momento señaló se habían perdido en el Partido Liberal, y que lo llevaron a retirarse de él.

"El liberalismo ya no es la herramienta", afirmó Cristo quien señaló a su vez que "no me interesa lo que hagan los diferentes líderes del partido liberal, incluido mi hermano", recordando que este último aún hace parte de dicho partido, y que su eventual distanciamiento significaría a su vez la renuncia a su curúl.

Cristo anunció que, aunque en las regiones posiblemente optarán por presentar listas al concejo bajo el modelo de coalición, en Bogotá le apostarán por una lista propia, y reveló que estará liderada por el exviceministro Luis Ernesto Gómez.

Sobre los intentos de los hijos de Luis Carlos Galán por rescatar la personería jurídica del movimiento "Nuevo Liberalismo", Cristo señaló que dicha "lucha es legítima", y no descartó una eventual coalición con ellos debido a que estos poseen posturas similares a sus ideales particulares.

"Estas elecciones regionales van a ser muy distintas a las que hemos venido viviendo", dijo Cristo, quien se mostró confiado en que los sentimientos derivados de la consulta anticorrupción se verán reflejados en los próximos resultados de los comicios regionales.

