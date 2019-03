Estas son las pautas del Gobierno para el manejo de las redes sociales

El Gobierno Nacional expidió una circular presidencial para el "manejo y uso de las redes sociales" por parte de las entidades gubernamentales y los funcionarios que hacen parte de las mismas.

El documento, firmado por Víctor Manuel Muñoz, consejero para la Innovación y la Transformación Digital; y Álvaro García, consejero para las Comunicaciones, da una serie de pautas para el manejo que deben tener los funcionarios de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedln y Flickr.

Entre los principios a tener en cuenta por esta circular para el manejo de redes sociales está el de la veracidad, es decir, que antes de publicar cualquier contenido se verifique si es cierto, si proviene de una fuente confiable. También hay un principio de respeto, para que "se eviten comentarios que puedan tener interpretaciones insultantes u ofensivas hacia un género, raza, opción sexual, credo, visión política o región del país, o que lleven a difamar la imagen o reputación".

Las directrices para las redes sociales de las entidades públicas tienen un punto que indica que nunca se debe responder a un comentario negativo de manera grosera o conflictiva; igualmente, no se deben realizar publicaciones mentirosas o engañosas.

Desde las redes institucionales deben "abstenerse de usar trolls, bots o cualquier mecanismo automatizado y ficticio con el fin de crecer o generar audiencias". El acceso a las cuentas de redes sociales debe estar a cargo de una sola persona para que así lo publicado corresponda a su gestión y se deben compartir los anuncios importantes que se hagan desde las cuentas de Presidencia y del Presidente.

A los community manager se les exige que ante cualquier percance se informe a la Fuerza de Tarea Digital de la Urna de Cristal, que se cercioren de que el mensaje se publique desde la cuenta institucional y no una personal y no manejar cuentas personales en los mismos equipos en los que operan las cuentas de la entidad. También se les pide usar herramientas para hacer las publicaciones y un mecanismo de doble autenticación, así como no bloquear usuarios.

A los servidores públicos se les recomienda que sean conscientes de que cualquier actuación en sus redes sociales puede ser interpretada como oficial, representando a la entidad. En el mismo sentido, se les pide "dejar expreso y de manera visible en los perfiles de sus cuentas que su comunicación es personal y no representa los puntos de vista de la entidad".

Los servidores tampoco pueden hacer uso de las redes para hacer proselitismo político y otros comportamientos que no son permitidos por la ley; deben aplicar el principio de respeto hacia las opiniones emitidas por los opositores del Gobierno, así como los partidos o movimientos que ellos representan; cerciorarse de que los mensajes se emitan desde su cuenta personal y no la institucional y reportar cualquier intento de hackeo a sus cuentas.

