“Esto no es Disneyland” Senador Mauricio Gómez a Ministro Carrasquilla

En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la empresa Electricaribe, el senador perteneciente al partido Liberal Mauricio Gómez Amín, se refirió a la ausencia en el evento del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Además, señaló que el ministro había comparado el tema de la empresa de energía con Disneyland.

“Nuestra función como parlamentarios es el control político y no vemos al ministro Carrasquilla aquí, tampoco lo vimos en el debate del senado, ¿Será que para el ministro nunca es prioridad este tema?, porqué alcanzó en la Comisión de Ordenamiento, a comparar el tema de Electricaribe con Disneyland. Pues hay que decirle al Señor Ministro, que 400 muertos en la Región no es Disneyland, que 13 mil millones de pesos hora en pérdidas no es Disneyland, y que exigimos respeto, por la competitividad y por la Costa Caribe.”

El senador también aseguró, que ya hay un decreto listo para devolver Electricaribe a Unión Fenosa. Por otra parte, los senadores David Barguil y Efraín Cepeda, también opinaron acerca de la situación, y el futuro de la empresa de energía.

“Nos parece sospechosa la visita del Presidente Español, nosotros no vamos a aceptar que abran esa convocatoria, y nos terminen diciendo que no hay operadores interesados, y hay que devolver a Electricaribe, eso es inaceptable. Y lo dijimos también, se incendiaria el Caribe, y nosotros acompañaríamos eso, porque nosotros somos es víctimas de tantos abusos durante más de una década.” Declaró Barguil.

A su turno el senador Cepeda, insistió en que la solución a los problemas que actualmente tiene la compañía, sería la llegada del nuevo operador. “Seguir en la intervención, es deterioro de las finanzas, y que la empresa se desvalorice día a día, la intervención debe parar ya, agilizando la búsqueda del nuevo operador, y si faltan recursos, es el estado colombiano el que debe meterse la mano al dril. Este no es un problema de los costeños, este es un problema de los colombianos somos más del 20% de la población y realmente no podemos seguir recibiendo más perjuicios en nuestro desarrollo.”