Esto no es "vaca" para salvar a Electricaribe: Lorduy por sobretasa en servicio de energía

En diálogo con La W, el representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, César Lorduy, señaló que está en contra del aumento de las tarifas de energía vía sobretasa en los estratos 4, 5 y 6 de todo el país.

(Le puede interesar: Rechazan sobretasa en servicio de energía para estratos altos)

Lorduy señaló que la razón principal es que los ciudadanos no tienen por qué pagar por las ineficiencias que cometió el sector privado, en el manejo de muchas de las empresas de servicios públicos en Colombia y en especial en la región Caribe.

Si bien el pago de la sobretasa irá al Fondo Empresarial, el representante a la Cámara indicó que no es exclusivamente para la empresa de energía.

“Ese fondo no es exclusivamente para Electricaribe, ni es una vaca para salvar la situación de esta. La sobretasa tiene como propósito recoger los dineros que el Gobierno Nacional ya invirtió en Electricaribe, y tener recursos para atender aproximadamente a unas nueve o diez empresas en Colombia, que se encuentran en una situación, no tan parecida como Electricaribe, pero que están en crisis”, advierte Lorduy.

También advirtió que las otras bancadas podrían tener serios problemas para poder aprobar la sobretasa, que se ha vendido según el congresista “para salvar a Electricaribe”. Además, que por ser pagadas por los estratos altos, podría ser discriminatorio.

“Son familias y habitantes, con más recursos, pero yo creo que no se puede distinguir de esa manera, porque eso no tiene nada que ver con Electricaribe, porque simple y llanamente lo va a pagar todo el país, y esos recursos son para el Fondo Empresarial, y ya lo que tenía que hacer el Fondo por Electricaribe lo hizo. Aquí lo que hay que adelantar es el estudio de mercado, si se segmenta o no segmenta, las bases para tener un nuevo operador, y el compromiso de este para hacer. Pero no pongamos una sobretasa, hasta que el servicio no esté debidamente prestado”, agrega.