Estoy confiado de mi inocencia: Alex Vernot, abogado defensor de Carlos Mattos

En diálogo con La W, el abogado Alex Vernot habló del avance del proceso en el caso Hyundai, caso en el que es señalado de actos indebidos, tras su actuación en la defensa del empresario Carlos Mattos.

Vernot advirtió no poder hablar mucho del proceso por instrucción de sus abogados, y dice no entender mucho debido a que su especialidad no es el área penal. Afirma ser optimista frente al actuar de la ley, y destaca las condiciones de reclusión en las que actualmente está detenido.

"Yo estoy confiado en mi inocencia", dice a la vez que describe como complejo el proceso del que hace parte, explicando que su defensa ya trabaja en recoger el material probatorio para desvirtuar la acusación en su contra, que señala el presunto soborno a un abogado de Mattos a cambio de silencio. Afirma está sometido a la justicia; en la cual dice confiar, y entender que el proceso que cursa en su contra supone la detención.

Dice no estar arrepentido de lo que hizo, señalando que su actuar estuvo referido a oscultar la verdad "más allá de lo que otros decían", " mi condición de abogado es buscar simpre la defensa de mi cliente en los término de la ley".

"Yo le puedo decir a mi familia y a mis amigos que nunca he violado la ley, que no son ciertas las conductas de las que me acusan", afirmó a la vez que manifestó que prefiere confiar en la justicia antes que "entregarse a la desesperación".

Durante la entrevista, se negó a referirse a la carta en la que acusa al actuar fiscal de la Nación, Néstor Humbero Martínez, ex abogado del caso Hyundai, de ser quien maneja algunos detalles de mencionado proceso. No obstante, fue cuestionado porque esta reflejaría una postura diferente a la que manifiesta tener el abogado al referirse a su sometimiento y respeto a los mecanismos legales.

Dice que pese a que considera "injusta su detención", estar privado de la libertad le ha permitido conocer otra realidad del país a partir de las personas que se cruza en la reclusión, "he aprendido más del conflicto desde la cárcel que haciendo los tres libros que escribí ... estoy aprendiendo de la condición humana".

