Estoy en ese dilema, ¿qué hago con el Eln? ¿Sigo insistiendo?: Santos

Durante un foro con el Consejo Mundial de Iglesias, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que le pide “inspiración a Dios” para ver qué decisión tomar frente a la continuidad o ruptura de la mesa de diálogos con el Eln.

“¿Se sienta uno a negociar con quienes dicen una cosa pero actúan de otra forma? ¿Es aceptable eso? ¿Y a quién le consulta uno ese tipo de decisiones? Yo le pido a Dios todos los días que me inspire. Que me dé fuerza, que me diga por qué camino debo coger. En situaciones como esta un criterio es: ¿qué camino salva más vidas? Son de esos principios o criterios que son importantes cuando uno está confundido”, afirmó el presidente.

“Estoy en ese dilema, qué hago con el Eln: sigo insistiendo, o como quiere la opinión pública, porque hoy la opinión pública está toda en favor de romper los diálogos. Cuántas vidas cuesta romper los diálogos en este momento, o cuántas vidas nos vamos a ahorrar si seguimos insistiendo en un mínimo de coherencia”, agregó.