Estoy en la lucha para recuperar el nuevo liberalismo: Juan Manuel Galán

En diálogo con La W Radio, el exsenador Juan Manuel Galán Pachón se refirió a la actualidad del partido Liberal, y la influencia que ejerce en este la familia del expresidente César Gaviria Trujillo, quien estaría preocupado por una serie de investigaciones que desde el DNP se estaría adelantando en contra de su hijo; Simón, quien otrora ejerció como director de dicha entidad.

Desde Boston, Galán Pachón señaló que al interior del liberalismo es evidente la influencia que ejerce Simón Gaviria dentro de su partido a través de su padre, afirmando que ello se pudo ver en las pasadas elecciones a través de hechos ocurridos en la conformación de las listas al Congreso, y la forma en la que se entregaron los avales. Recuerda la cercanía de Simón Gaviria con el senador Mauricio Gómez Amín, candidato que finalmente terminó liderando la aspiración al senado durante las elecciones de 2018.

Señala que hay algunos factores en los que la postura del Partido Liberal frente al Uribismo ha girado 180 grados, y que, tras haber sido movimientos encontrados en temas como el proceso de paz, la lucha contra las drogas, entre otros, ahora se muestran cercanos en algunos temas, desconcertando a las bases liberales.

Según Galán Pachón, recordó la "debacle" de las elecciones presidenciales, y las dudas generadas en torno al apoyo real del liberalismo a su candidato, Humberto de la Calle.

Juan Manuel Galán denuncia que las decisiones importantes del partido Liberal no están pasando por el Congreso nacional del partido, y que al contrario, estas se toman a través de un circulo parlamentario cercano a Gaviria, y de forma muy desconectada con las bases y el sentir del partido político.

"Me encontré con una muralla y un circulo que no permitía que personas fuera de él pudieran aspirar o competir", señala el ex parlamentario.

"Hace tiempo el partido liberal debería haber llamado al congreso liberal y tomar un rumbo coherente a las posturas e ideales de sus bases", dijo el hijo de Galán Sarmiento, quien a su vez explicó que ese desinterés y desilusión frente al liberalismo, es lo que lo motiva a rescatar el Nuevo Liberalismo, para reunir en él a las personas que comparten su sentir, y "donde las ideas liberales que defendió tengan su representación, su espacio".

Según el exparlamentario, la relación del liberalismo con el gobierno responde más a un modelo "conservador", donde prima el chantaje y la presión por la concesión de un cargo político. "Se olvidaron de las ideas y ahora prima el interés por puestos y cuotas".

"Parece que se hubiera olvidado", señala Galán cuando recuerda los intereses que defendió en materia de prevención de consumo de drogas, donde se buscaba una alternativa a la fórmula prohibicionista.

Le puede interesar: