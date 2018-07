Exclusiva: La conversación de Santos con Roberto Prieto sobre entradas de dinero a campaña

El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos es investigado por actos de corrupción y porque habría mentido sobre aportes de Odebrecht a la campaña de 2010. Sin embargo, él está detenido por otro contrato que es ajeno a la este escándalo. La W presentó en exclusiva, las conversaciones entre Prieto y Santos.

La primera llamada: (Llama el presidente a Roberto 10 de marzo de 2017. Desde el conmutador de palacio)

El presidente en esta llamada le hace una “pregunta concreta” a prieto: “Esto del marido de María Fernanda Valencia ¿qué es, sabe de eso?”

Roberto Prieto le responde que hubo una reunión (en el hotel Casa Medina) entre Juan Claudio Morales, Esteban Orlando Sardi, consuelo caldas, Eduardo Zambrano y Luis Bueno (representante de Odebrecht) en la que convinieron un aporte para la campaña en especie. En este punto, el presidente le pregunta el año “eso en que año eso fue en el 2010. Yo no estuve y sobre ese aporte Odebrecht pagó los afiches”.

En este punto es importante recordar que el ingreso fue de cuatrocientos mil dólares a la empresa Impressa Group de Valencia, quien elaboró dos millones de afiches para la campaña del presidente Santos en el año 2010.

En la conversación, el presidente le pregunta sí este aporte fue para la Campaña a la presidencia y él responde que efectivamente se trata de la campaña presidencial.

En la conversación hablan sobre la identidad y el trabajo de los asistentes a esa reunión. Y el primer mandatario cuestiona “¿el marido de esta vieja valencia (Otto Gutiérrez,)? Prieto responde de manera afirmativa. Pregunta nuevamente el presidente: ¿Y eso se reportó en mis cuentas? A lo que Prieto asegura que no porque “ese fue el acuerdo”.

Al final de esta conversación, hablan sobre que el gerente de la campaña había sido Santiago Rojas y es algo que Prieto reitera varias veces. Además, Santos destaca que a Mockus si no le dieron ningún aporte.

Termina la llamada.

También es importante recordar que La Fiscalía General de la Nación anunció en 2017 que la gerencia de la campaña de Juan Manuel Santos para la presidencia de 2014 habría recibido un millón de dólares de Odebrecht entregados por Otto Bula.

Prieto hablando con su conductor:

Aunque esta no es llamada larga, es importante porque mientras timbra el teléfono Prieto dicela siguiente frase “el presidente estuvo en esa reunión”. No se sabe a ciencia cierta a qué reunión se refiere.

Llamada con Luis Fernando Arboleda ( presidente de Findeter )

Prieto habla con Arboleda sobre que los involucrados en la reunión no quieren dar la cara por la negociación. El presidente de Findeter le dice “la vieja leyó tal cual los chats. Me preocupa que estos hijueputas negocian el aporte con Odebrecht y lo negaron. Consuelo Caldas estaba. Eso ya lo habían acordado.”

Mientras que por su parte Prieto le responde “Yo le dije al Presidente, usted está quedando como un culo”. Finalmente, sobre los afiches de la campaña Arboleda asegura: “Las vallas fueron a dedo, lo otro fue licitado”.

Eduardo Zambrano, uno de los “cerebros” para mover dineros en Odebreth

En esta conversación, Zambrano y Prieto hablan sobre las personas que asistieron al hotel casa medina.

Conversación Enrique Riveira (Secretario privado del presidente)

Riveria llama a Roberto Prieto porque lee un tuit de él en el que avisa que hablará con los medios. En la conversación, en la que se usa un lenguaje bastante vulgar, Prieto le dice a Riveira “voy a hablar y voy a vender a su presidente, y me puede llamar el hijueputa presidente pero ya no aguanto más esto, voy a hablar con Blu radio”.

El ex jefe de campaña del presidente Juan Manuel Santos le reprocha que nadie en el Gobierno a salido a defender al primer mandatario del país “ Voy a hacer lo que no ha hecho este hijueputa gobierno, defender a su presidente”, agrega “Me voy a defender porque me tiene culiao” y lo amenaza: “prepárese”.

Roberto Prieto hace énfasis de manera muy enojada que todos han sido unos “cobardes” y afirma “ustedes están en la presidencia escondidos y yo en la calle como un delincuente. Todo esto lo hacen porque están agarrados del poder”.