Exdirectivos de Coldeportes son investigados por posible corrupción

La W conoció que la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República adelantan varias investigaciones en contra de la saliente directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, así como a varios de sus funcionarios.

Se trata de la firmatón de 474 contratos interadministrativos que Coldeportes presuntamente habría entregado a dedo y sin ninguna justificación a varias Alcaldías y municipios, principalmente en el Valle del Cauca. Es decir, la infraestructura de Coldeportes quedó atada a la anterior administración.

Según fuentes revelaron a este medio, la persona encargada de estos contratos era el director de Recursos, Juan Carlos Rueda, quien además es muy cercano a Clara Luz Roldán y a la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con un contrato de 40.000 millones de pesos, que Coldeportes firmó con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun). Este contrato se firmó con el objetivo de que este fondo realizara la intervención de 474 contratos.

Llama poderosamente la atención que Coldeportes contrate por 40.000 millones de pesos a una entidad en Cundinamarca para hacer la interventora en todo el país, cuando Coldeportes misma tenía la capacidad de hacer dicho proceso.

A esto se le suma que a pesar de realizar un convenio interadministrativo, Fondecun subcontrató a seis entidades para que realizaran la intervención. Sin embargo, hoy en día se investiga si esa subcontratación se entregó a un tercero para controlar los más de 500.000 millones de pesos de recursos de Coldeportes. Al parecer, aunque hay varias uniones temporales, la beneficiada sería una única empresa que tendría relación con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Pero eso no es todo. A lo anterior, se suma que dicha intervención no se realizó conforme a lo establecido, pues según conoció La W, Coldeportes no conocía los perfiles de los interventores ni tampoco los encontraba presentes cuando visitaban las obras.

Adicionalmente, el ente acusador también investiga los intereses de particulares para quedarse con los proyectos de Coldeportes en las regiones y de esta manera hacer que las propuestas que se presentaran no cumplieran con los requisitos técnicos y legales.

La estrategia era contar con el apoyo de alcaldes y de funcionarios de Coldeportes que tomaban decisiones importantes.

El ente acusador adelanta otro proceso en contra de Roldán, por las medidas administrativas y presupuestales que adoptó para evitar que se repita lo ocurrido con los contratos para los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, actualmente investigados en medio del caso de millonario desfalco.

Si bien los convenios para dicho evento fueron suscritos por su antecesor, Andrés Botero, Roldán deberá dar explicaciones sobre lo ocurrido ante la Contraloría.

También se investiga si los directivos Coldeportes cumplieron con sus labores de protección de los recursos públicos. En concreto, las autoridades le exigen a Roldán que informe qué supervisión realizó su entidad respecto a los convenios que pactó con la Gobernación del Tolima y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri).

De esos convenios, derivaron los contratos para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos en la capital tolimense, objeto del millonario desfalco que escandaliza al país. La mayoría de las obras quedaron inconclusas, con graves deficiencias y sin utilidad pública. Por el desfalco de los Juegos Nacionales la Contraloría adelante actualmente once procesos de responsabilidad fiscal buscando recuperar más de 60.000 millones de pesos.

Estas son algunas de las irregularidades que investigan las autoridades en la entidad. El próximo lunes 3 de diciembre, esta emisora seguirá contando más las investigaciones en poder de la Fiscalía y la Contraloría en las que suenan nombres como el denominado “zar de la vigilancia”, Jorge Arturo Moreno Ojeda y el ex senador Antonio José Correa.