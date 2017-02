Exdirector de la Dijin rinde indagatoria por el magnicidio de Galán

La investigación está siendo coordinada por un fiscal especializado de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto por presuntamente omitir seguridad en el municipio de Soacha, Cundinamarca, el 18 de agosto de 1989, cuando fue asesinado en la plaza municipal el candidato presidencial por el Partido Liberal.



El general Peláez Carmona se desempeñó en su momento como director de la Dijin y los señalamientos en torno a este caso hacen referencia a que supuestamente participó de una estrategia para desviar la investigación.



Uno de los testigos que señaló en una oportunidad ante la Fiscalía contra Peláez Carmona fue Norberto Murillo Chalarca, quien declaró sobre el supuesto plan para desviar el proceso.



A su llegada a la Fiscalía el general Peláez Carmona negó tener haber adelantado algún tipo de acción judicial para tratar de desviar las investigaciones para esclarecer este crimen, argumentando que siempre actúo acorde a su deber.



“Lo más importante es la convicción y la conciencia tranquila que se ha actuado correctamente. No tengo nada que ocultar o esconder, he sido siempre un hombre correcto”, dijo el general Peláez Carmona.



Agregó que cada policía o militar vinculado a este caso tendrá que responder de manera individual por los señalamientos en su contra.



“No efectúe ninguna diligencia de carácter judicial que permita decir que yo desvié la investigación, porque no participe en ella”, enfatizó el general en retiro.



Luego de que la Fiscalía escuche en indagatoria a este Generales en retiro, los investigadores determinarán si les dicta o no medida de aseguramiento en su contra por este proceso.