Exgerente financiera y general de Triple A explica las salidas de dinero de esa empresa

La exgerente financiera y general de la empresa Triple A explicó las salidas de dinero de esa empresa dentro del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía.

“A mí me llamaban a la oficina del doctor Ramón Navarro Pereira, en ocasiones no siempre estaba el señor Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, y me daba la instrucción, me decía: ‘Julia, hay que hacer eso, sacar los dineros’. Se necesitaba una empresa intermediada que en la mayoría de los casos se hacía a través de Recaudos y Tributos, era una empresa del grupo, entonces yo me encargaba de crear la orden de pedido, con mi firma electrónica, la firma electrónica del gerente general”, explicó Serrano.

“La firma física era de protocolo, era con el fin de controlar, generarle una única copia a recaudos y tributos, presentaba la factura y a uno se la pagaban”, añadió.

Se conoció que en el interrogatorio, Serrano señaló que había varias formas de sacar dinero. Una de ellas era por medio de los cheques, que según ella era una actividad normal de la empresa.

“Había otra forma que era el cheque, estos cheques me llegaban por vías de Recaudo y Tributos. Yo le entregaba a Ramón Navarro, como el caso de unos cheques que por casualidad tengo registro”, declaró.