"Existe una gavilla de machos que me quieren amilanar" Marta Lucía Ramirez

La candidata presidencial Marta Lucía Ramirez, luego de su viaje a Venezuela llegó al puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira, para conocer las difíciles situaciones de los ciudadanos venezolanos que llegan a territorio colombiano.

Desde la zona de frontera aseguró que existe un juego sucio en contra de su campaña "a mi si me han hecho toda clase de ataques en las redes sociales, pero jamás verán de parte mía un ataque personal a ninguno de los candidatos, yo no utilizo la guerra sucia, utilizo los argumentos, el carácter y la experiencia".

"Ha sido muy impresionante ver la gavilla de machos, machos que creen con eso a mi me van a amilanar, pero a mi no me amilana esto (...) la necesidad del pueblo es lo que me da la fuerza, del pueblo colombiano y venezolano donde he visto tantas necesidades de la gente".

La candidata terminó su recorrido por Cúcuta y la zona de frontera en el "Hotel Caracas" un espacio deportivo en el barrio sevilla de la capital departamento donde pernoctan cerca de 900 venezolanos que han salido del vecino país.