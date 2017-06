Exjugador de junior se habría enfrentado a tiros con la Policía

Según la información de la Policía Metropolitana, el exjugador habría sacado un revólver y le disparó a una patrulla, la cual reaccionó y lo impactó en una de sus piernas. Posteriormente, fue llevado al Centro de Salud del barrio Simón Bolívar.

“Las patrullas de vigilancia se encontraban haciendo el control de esa zona y en una requisa que le iban a realizar a unos sujetos, estos arremeten contra la patrulla. Los sospechosos comienzan a dispararle y nuestros hombres reaccionan. Es así como es capturado un sujeto con un arma de fuego y llevado a un hospital por presentar una herida en una de sus piernas”, dijo el teniente coronel Harold Barrera, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

Sobre si el exjugador presenta antecedentes el comandante operativo indicó que “No tenemos hasta el momento que tenga una judicialización anterior, pero sí tenemos informaciones que está cometiendo algunos delitos y para eso se está trabajando para poderlo individualizar”.

La Policía detuvo al exjugador de fútbol junto con el arma que tenía seis cartuchos.

Versión de la familia

De otro lado, la mamá del exfutbolista aseguró que su hijo no es un delincuente y que no posee antecedentes.

“Mi hijo tiene tres días de haber salido de la Clínica Porvenir por un problema de un dolor de cabeza. En la noche yo lo mandé a la farmacia a comprar una droga y cuando él venía por el sector de ‘Las Placas’ se le enfrentaron los policías. Dicen que eran como ocho. Mi hijo estaba armado porque él está amenazado y por eso lleva un arma. Cuando los policías lo paran él alza las manos y le entrega el arma. Pero los policías no contentos con esto, uno se le acerca y otro le gritaba que le diera y le pegó un tiro a quemarropa a mi hijo. Él no tiene antecedentes y no se enfrentó con la Policía. Le entregó el arma por lo mismo para que no lo fueran a maltratar y dentro del hospital también lo maltrataron”, dijo Martha Suárez, madre de Araujo.

Darwin Araujo estuvo en 2006 con Junior como delantero y jugó ocho partidos, luego entre 2008 y 2009 militó en el Barranquilla Fútbol Club, donde actuó en 22 encuentros y por último, en 2010, participó en las filas del equipo Aragua F.C de Venezuela, donde logró disputar 32 partidos.