Exrector de la Pedagógica radica tutela para que lo reintegren al cargo

La presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, insistió ante sus colegas para que seleccionen una tutela que radicó el exrector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica -UPTC-, Gustavo Álvarez Álvarez, por la presunta violación de su derecho al debido proceso por cuenta del fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló su elección en marzo de 2016.

La elección de Álvarez fue anulada debido a que la Sección Quinta interpretó que los Estatutos de la Universidad no permitían la reelección inmediata del rector, pese a que el acuerdo 008 del 12 de marzo de 2014 expresa que "el aspirante que haya sido rector en propiedad podrá ser reelegido nuevamente hasta por una sola vez".

El Consejo de Estado consideró que la expresión "quien haya sido", al hacer el uso del pretérito, sólo faculta para reelegirse a quienes hayan cesado su actividad como rector.

«Se sugiere a la Sala la selección del presente asunto para su eventual revisión en tanto corresponde determinar si efectivamente existió una vulneración a los derechos fundamentales del accionante, en particular al debido proceso con la actuación desplegada por la autoridad judicial demandada, en la que se alega que incurrió en defecto sustantivo toda vez se incurrió en una aplicación equivocada de la norma vigente del Estatuto General de la Universidad porque dicha norma permitía la reelección del rector, y, sin embargo, se estableció una excepción no consagrada en la disposición que condujo a la nulidad de la elección, esto es, se aplicó la disposición con un entendimiento que no factible era colegir de su texto: que la reelección es permitida para quien haya ocupado dicho cargo siempre que no sea en el periodo inmediato», dice el documento firmado por la presidenta Calle.