Extranjera denuncia  por estafa al abogado Hollman Ibáñez Ibarra

La ciudadana norteamericana Marie Kearse denunció en La W Radio que el cirujano Rodolfo Gómez la operó de los senos hace un año aproximadamente. Sin embargo, un tiempo después de exponerse a esta cirugía, Marie notó que sus senos cada vez estaban más infectados. “Rodolfo Gómez era un médico cirujano falso, no estaba enterado y se desarrolló un necrosis en las heridas que le salieron infecciones”.

Durante 7 años, Marie fue amiga cercana de Rodolfo Gómez. Por eso, ella confió en su profesionalismo a la hora de operarla en Bogotá. No obstante, al ver las complicaciones, ella decide ir a la Clinica del Country y es allí donde le revelan que el señor Gómez no es ningún cirujano especializado. “Yo le hice saber a Rodolfo que me di cuenta que el no era un cirujano real y a partir de ese momento me bloqueó completamente”.

Después, ella decide hacer pública la denuncia y es aquí cuando aparece el abogado Hollman Ibáñez Parra, quien se suponía era experto en estos casos de mujeres afectadas por cirugías plásticas. Él le aseguró que no le iba a cobrar nada por ayudarle con su caso, sin embargo, luego de un tiempo, el señor Ibáñez le exige un porcentaje del dinero que ella llegase a ganar en la demanda.

Según el testimonio de Kearse, en un principio este abogado dijo que no le iba cobrar nada, pero finalmente le cobró 4 mil 100 dólares y desapareció por completo”. Ibáñez Parra me pidió mil dólares para que me evaluaran unos médicos en el Hospital San Jose, allí iban a tomar una especie de veredicto pero nunca encontraron mi historia clínica, así que luego él me pidió tres mil 100 dólares diciendo que necesitaba ese dinero para continuar con la demanda. Ese dinero se lo envié en octubre, pero desde esa fecha desapareció y nunca respondió por nada.

Ibáñez Parra, quien fue director del Censo Electoral de la Registraduria Nacional, tuvo que renunciar a su cargo tras un escándalo en Cali por las denuncias de corrupción hechas por el presidente Juan Manuel Santos, sobre dos candidatos a la alcaldía de la capital del Valle a quienes les habían pedido dinero para arreglar un problema con sus firmas.