Fallece el comandante de la Armada Nacional, almirante Leonardo Santamaría

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó el fallecimiento del almirante Leonardo Santamaría, actual comandante de la Armada Nacional.

"Lamento profundamente la muerte del almirante Leonardo Santamaría, comandante de la Armada Colombia. A su familia toda mi solidaridad", dijo el ministro de Defensa, en su cuenta de Twitter.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, confirmó que el oficial falleció debido a un paro cardiorespirartorio, por el que fue atendido en la Fundación Santafe.

El almirante Santamaría nació en Barranquilla e ingresó a la Escuela Naval de Cadetes 'Almirante Padilla' en 1977. Desde el 16 de octubre del 2015 era comandante de la Armada Nacional.

Desde Washington, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que "es con gran pesar que he recibido esa noticia. Me he comunicado con su esposa y sus hijos. Fue un gran compañero, ha sido un hombre que ha transformado para las nuevas necesidades de Colombia a la Armada".

Agregó que "fue un hombre eficaz contra el narcotráfico. Tenía un liderazgo indiscutible sobre su fuerza. A nombre de medio millón de hombres y mujeres enviamos el pésame a su familia".

Por su parte, el comando del Ejército Nacional calificó al almirante como un "hombre honorable, íntegro, destacándose siempre por su profesionalismo y amor a su nación".