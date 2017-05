Fallo sobre el “fast track” no afecta la seguridad jurídica: Gobierno

Desde Washington, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que la seguridad jurídica del acuerdo de paz con las Farc no está en riesgo por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que limitó el “fast track”.

Además, el mandatario confirmó que Rodrigo Londoño, alias Timochenko y máximo líder de las Farc, expresó que sus hombres mantienen su palabra de cumplir los acuerdos.

“No afecta la seguridad jurídica. Lo que afecta son los procedimientos en el Congreso. Pero simplemente lo que hay que hacer con el Congreso es trabajar más de cerca para sacar adelante lo que de todas formas íbamos a sacar adelante. El “fast track”, que llaman, el procedimiento rápido no se cayó. Lo único que se cayó es que los congresistas tienen la posibilidad de tomar iniciativas dentro de la discusión que es normal dentro de cualquier procedimiento en el parlamento. No es grave, lo que hace es más dispendioso el procedimiento pero si hay voluntad política, eso no debe tener ningún efecto de largo plazo”, afirmó Santos.

Sobre la llamada telefónica que tuvo este jueves con Timochenko, contó que le dijo: “(Que) siguiéramos trabajando juntos para cumplir por parte de ellos y por parte nuestra los acuerdos (…) quedamos en eso y es algo muy importante porque los acuerdos son para cumplirse"”.

Sobre la próxima visita de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, afirmó que “va a ir de visita a Colombia en agosto de este año y se puso a nuestra disposición para ayudar en todo lo que sea necesario para fortalecer esa relación”.

También se refirió al desayuno que sostuvo este miércoles con Pence. “Fue una reunión muy positiva, muy constructiva, le agradecí muchísimo y le dije que lo esperábamos con los brazos abiertos porque realmente se ha convertido en un gran aliado de Colombia dentro del gobierno norteamericano y eso es muy importante para los colombianos”.