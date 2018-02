Familia y amigos de Ramsés Vargas son integrantes de órgano de control que lo debe vigilar

La w conoció, que en agosto del año 2016 el rector Ramsés Vargas, a través de su secretario general modificó los estatutos de la universidad, con el fin de suavizar los requisitos que se requerían para pertenecer a los órganos de control de la institución y de esta forma poder ajustarlos a las características de las personas de su confianza.

Por ejemplo: en el anterior estatuto se requería:

Ser egresado de la Universidad Autónoma, haber prestado servicios docentes durante más de 5 años en la universidad (origen académico) y haber prestado importantes servicios a la Uniautónoma

Con el cambio de estatutos suavizaron la exigencia de la siguiente forma:

1. Se mantiene el requisito de ser egresado de la Universidad

2. Se necesita haber prestado servicios docentes o administrativos durante más de 3 años en la Autónoma.

Es decir, no se necesita ser académico y se necesita menos experiencia.

3. Y si la junta determina o recomienda a alguna persona que no cumpla con estos parámetros será aceptada si así lo quieren los miembros.

Llama la atención que en el actual estatuto general de la universidad se le incluyo un artículo que resulta sospechosamente conveniente a los intereses de la actual administración, toda vez que en el artículo 52 se establece que las actas de la sala general, consejo directivo, y consejo académico serán reservadas, salvo disposición legal o requerimiento de autoridad administrativa y o judicial competente.

Es decir que las decisiones que tome el máximo órgano de control como la venta de propiedades, aumentos de salario del rector y demás medidas que se han tomado en la actual administración en cabeza de Ramsés Vargas no pueden ser consultadas por la comunidad académica.

A raíz de estos cambios estas son las personas que Ramsés Vargas logró incluir en la sala general y la junta directiva:

Eduardo Vargas (papá de Ramses), de quien han asegurado que es miembro fundador de la universidad, sin embargo la W tiene el acta de constitución donde el señor no aparece por ningún lado.

Sonia Lamadrid de Vargas (madre del rector), no es egresada, en su vida nunca le ha prestado un servicio importante a la universidad, no cuenta con un título profesional que la acredite para prestarle un servicio a la universidad. No tiene ningún tipo de experticia en el área académica que la acredite para ser miembro del órgano de control. Llama poderosamente la atención que quien aparece como suplente de la señora Sonia de Vargas es Laura Lamadrid, sobrina de la madre del rector quien es funcionaria activa de la universidad.

Maria Helena Hernandez de Vargas, esposa del rector, quien hace más de dos años reside de manera permanente en el extranjero y aun sin poder hacer presencia en las convocatorias de la sala general, misteriosamente hace parte de la misma. (Reside en la mansión de Boca Raton).

Maria Cristina Vargas Cormane, prima del rector, quien misteriosamente a pesar de nunca haber conformado ninguno de los órganos de control de la universidad, extrañamente fue nombrada como miembro activo de la corporación y muy cuestionada por ser la promotora de regalarle calificaciones de 5 a los estudiantes que asistieran a una charla dictada por la actual candidata presidencial Piedad Córdoba.

Álvaro Vargas Osorio, tío de Ramsés, quien es uno de los pocos que sí cumple los requisitos pues lleva varios años en la institución y siempre ha sido académico.

Efraín Maldonado: esposo de la subgerente de talento humano y prima del rector Mónica Vargas Cormane, quien siempre ha ejercido cargos de rango bajo en la institución. Llama la atención que Efraín Maldonado es quien suscribió el acta donde se le duplico el salario al rector en la ciudad de Miami.

Orlando Abello: padre de la aspirante al senado por Centro Democrático Ana Maria Abello, hay que recordar que el rector de la universidad autónoma se le vio asistiendo a una reunión de carácter político del partido Centro Democrático en la ciudad de Barranquilla, evento convocado por el aspirante a la Cámara Carlos Meisen y la candidata al senado Ani Abello.

Winston Vergara: amigo de la infancia y compañero de colegio de Ramsés Vargas, nunca ha sido funcionario de la Autónoma, no es egresado, nunca le ha prestado un servicio a la universidad, reside en el extranjero de manera permanente hace más de 10 años y no es conocido por ningún funcionario de la universidad, sin embargo misteriosamente aparece como uno de los miembros activos del órgano de control.

Nineth Guzmán: funcionaria del consulado ecuatoriano en Barranquilla, secretaria privada de tiempo completo del papá del rector, quien devenga un salario en calidad de catedrática de la universidad, sin asistir un solo día a dictar clase y quien misteriosamente fue elegida como representante de los egresados ante el consejo directivo de la universidad, sin la debida elección que exigen los estatutos.

Niria Fernandez: quien de un momento a otro apareció como representante de los estudiantes sin haber sido elegida por ellos.

Maria Clara Vera Kidd: hermana de Jorge Vera Kidd, el contratista estrella de Ramsés Vargas, recordado por ser el representante legal de empresas como V y V V comunicaciones, La trufa Dorada y Vevar. Compañías a las que se le adjudico millonarias órdenes de compra para el suministro de bienes y servicios.

El vicerrector administrativo, Pedro Sierra Garcia y Jesus Pantoja mercado a quienes los une una entrañable amistad con el rector, y quienes fueron cuestionados por el Ministerio de Educación, por no cumplir con el perfil profesional para desempeñar los cargos que actualmente ostentan.

Héctor rivera: a pesar de cumplir con los requisitos es cuestionado por ser el contador personal del rector y quien tiene pleno conocimiento de las transacciones y bienes que ha adquirido el rector y su núcleo familiar desde que este asumió la rectoría de la Universidad Autónoma Del Caribe.

Sandra Devia: actual presidenta de la sala general, quien a pesar de ser la presidenta de una de las empresas con las cuales la universidad ha contratado millonarios servicios de publicidad, entre ellos fue la artífice del polémico artículo del heraldo donde supuestamente los empresarios más importantes de Barranquilla apoyaban la gestión del rector. afirmación que fue desmentida por algunos de ellos dentro de los que se destaca la reconocida diseñadora Amalin de Hazbun, quien asegura no haber autorizado dicha carta.

Glenda Mesa: llama la atención de los funcionarios a los que hemos consultado quienes aseguran que nunca han visto a esta persona puesto que no es funcionaria ni le presta un servicio a la universidad, pero casualmente aparece como miembro activo de la corporación.