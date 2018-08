Familiares de Jaime Garzón buscan que Tribunal declare crimen como de lesa humanidad

Después de que un juez condenara a 30 años de prisión al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez por el crimen del periodista Jaime Garzón, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quienes representan a la familia del humorista, informaron que pedirán al Tribunal de Superior de Bogotá que se declare como de lesa humanidad.



“Nos parece muy importante que se declare de lesa humanidad no solamente para blindar las posibilidades de operar la prescripción más adelante porque igual el proceso continúa en el trámite de los recursos ante el Tribunal y eventualmente puede continuar hasta una decisión de casación por parte de la CSJ y es importante que quede blindado”, dijo el abogado Sebastián Escobar Uribe.



Escobar informó que es importante que se aclare que el homicidio no fue un delito ordinario o casual dentro de la violencia paramilitar, sino un crimen determinado desde las más altas esferas del estado.