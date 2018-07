Farc se posesionan en el Congreso sin Santrich ni Iván Márquez

El inicio del nuevo Congreso de la República se vio marcado por la histórica llegada de los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) a esta corporación, a raíz de la firma del acuerdo de La Habana.

El senador Carlos Antonio Lozada, quien llegaría a la Comisión Primera de Senado, calificó como histórico este momento y aseguró que “La paz está abriendo la posibilidad de que lleguen voces alternativas al Congreso de la República”.

El representante a la Cámara Jairo Cala, dijo que espera que los diferentes sectores políticos se puedan poner de acuerdo “en el diseño de unas normas en las que puedan caer todos los colombianos” y resaltó que “el Congreso merece una renovación”.

Jesús Santrich e Iván Márquez no llegaron al Capitolio Nacional para prestar juramento como congresistas, pese a contar con el visto bueno del Consejo Nacional Electoral. Santrich , quien se encuentra privado de la libertad y en medio de un proceso de extradición, no recibió el permiso por parte de la Fiscalía para asistir al evento, mientras que Márquez adujo falta de garantías para asumir su curul, por lo que no se desplazó a Bogotá desde el Espacio Territorial de Miravalle (Caquetá).