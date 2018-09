Federación Colombiana de Cafeteros hace un balance sobre la crisis en el sector

Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, asistió a un importante encuentro en Manizales con los caficultores del departamento de Caldas.

Durante la jornada, Vélez hizo un balance sobre el estado de la producción de café en lo transcurrido del año e indicó que, si por ejemplo el precio del café está a setenta mil pesos y debería ser ochenta mil, se debe buscar una estrategia para que le entreguen esa diferencia de diez mil pesos al productor.



Foto: Adrián Rodríguez (W Radio)

El directivo ha expresado su preocupación sobre cómo se va a llegar a la meta de la venta por la carga de café, donde el Gobierno Nacional seguramente pedirá que se venda más barato. Ahí es donde los datos y cifras salen a relucir por parte de los gremios cafeteros para poder llegar a un acuerdo en cuanto a la venta de este producto.

“Lo primero es cómo establecer el precio de venta y lo segundo es cómo va a ser la metodología para distribuir al productor los recursos, pues la idea es que les llegue a todos los productores de café. Hoy el problema es decir que los cien mil millones que entrega el Gobierno son una cuota inicial, porque nosotros como gremio le pedimos al Gobierno quinientos mil millones de pesos, que son los cálculos si se mantiene el precio a estos niveles eso es lo que necesitaríamos para comprar la cosecha para lo que queda del año”, resaltó el gerente de la Federación de Cafeteros.

Hoy en día, el cafetero está ansioso y asustado por su producto, por lo que Roberto Vélez ha mencionado a lo largo del año que se han encargado de resaltar la crisis económica que afronta este gremio en todo el país para así buscar mecanismos de ayuda.



Foto: Adrián Rodríguez (W Radio)

De esta manera, los mismos cafeteros en Manizales y sus veredas aledañas han iniciado una campaña de no vender las cargas de café el próximo 4 y 5 de septiembre en las diferentes cooperativas, ya que hoy la carga la compran alrededor de los setecientos mil pesos y esto es casi que “regalar la producción”, según han afirmado varios cafeteros.

Frente a esta postura de un posible paro en la venta del café, el gerente manifestó.

“Es una manera interesante en que el cafetero proteste. Nosotros vemos legítima una iniciativa de este estilo (pero) lo que no puedo es cerrar la compra de café. Si el caficultor decide no venderle a la cooperativa, yo a ellos no les puedo decir que cierren. Lo que busca el sector es una estrategia de pedirle más dinero al Gobierno para solucionar este déficit que tiene hoy el cafetero en su venta de café, hasta ir al mundo internacional para no descartar ninguna opción donde todos los países productores de café se visibilicen que se debe pagar bien el café para que no se inicien más cosechas de cultivos ilícitos”.

CIFRAS DEL CAFÉ

El gremio caficultor va encaminado en una producción que va a estar entre 13 y 14 millones de sacos de café. Pero lo que es preocupante y ejemplarizante de esta crisis es que de una cosecha cafetera que fue de 7.5 billones de pesos en el 2017, se va a pasar a una de apenas seis billones de pesos en el 2018, es decir un billón y medio de pesos menos, con dificultades para más de 500 municipios cafeteros en Colombia.

En cuanto a la productividad del grano, el gerente general también resaltó que se puede apuntar a unas 80.000 hectáreas, lo que en medio de la crisis es un balance más que esperanzador, teniendo en cuenta las dificultades con la lluvia.

Finalmente, en este momento tortuoso de los cafeteros, el gerente de la Federación invita a las elecciones cafeteras manifestando que es el momento más pertinente para la institución, por lo que tanto las organizaciones como el Gobierno Nacional y la misma Bolsa de Valores se basan en el café para establecer una ruta económica para un país como lo es Colombia.