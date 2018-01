Fiscal llama la atención sobre medidas no privativas de la libertad en caso Reficar

Néstor Humberto Martínez aseguró que la decisión judicial de cobijar con medidas de aseguramiento restrictivas o no de la libertad a directivos de Reficar y CB&I representa para el país una buena noticia.



"Es la manera de empezar a quebrar el espinazo de los delitos de cuello blanco. No existe un solo antecedente en la historia de Colombia de un peculado de más de 600 mil millones de pesos."



Martínez llamó la atención sobre las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.



"Tenemos que indagar si esto es lo que requiere la sociedad en el tratamiento del cáncer de la corrupción (...) La sociedad se aflige cuando advierte que las medidas, que con causa de la ley, permite que en estos casos no haya medida privativa de la libertad."