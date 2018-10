Fiscal pide a la Corte dirimir conflicto de competencias entre JEP y Justicia Ordinaria

Mediante un oficio el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió a la Corte Constitucional dirimir el conflicto de competencias entre la Jep y la Justicia Ordinaria sobre bienes no inventariados de las Farc con ocasión del proceso de paz.



La solicitud se da después de que el Tribunal de paz le diera 30 días a la Fiscalía para que entregara información sobre bienes inventariados y no inventariados del desmovilizado grupo guerrillero.



Para la Fiscalía los bienes que no fueron inventariados por las Farc hasta el 15 de agosto de 2017 quedan bajo los efectos que manda la jurisdicción ordinaria.



En el documento la Fiscalía informa como 400 investigadores de la entidad lograron establecer la existencia de 548 predios urbanos, 5228 bienes rurales, 207 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, más de 700.000 semovientes y más de 1000 automotores.



Informa la Fiscalía que a la fecha se ha obtenido la incautación de bienes presuntamente vinculados a las Farc por suma de 2.3 billones de pesos.



Es así pues como esta solicitud a la Corte se da después de que la Jep requiriera una relación de todos los bienes de las Farc no inventariados a la Fiscalía.

Presentación previa del documento adjunto: