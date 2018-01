Fiscal pide a Medicina Legal conceptuar sobre casa por cárcel a "La Gata"

Ayer un juez de Barranquilla ordenó la casa por carcel para la mujer argumentando que Lopez se encuentra en grave estado de salud.



" La decisión de la casa por carcel no puede ejecutarse sin que medie un concepto previo de Medicina Legal según fue dispuesto por el juez sexto de ejecución de penas de la ciudad de Barranquilla. Por ello he pedido que personalmente el director de Medicina Legal asuma este concepto, que la sociedad colombiana y la Fiscalía esperan se rinda con todo el rigor técnico y la esperticia objetiva que se requiere en un caso de esta naturaleza. Mientras esto no se produzca la decisión no se podra ejecutar." Señaló Martinez.

De igual manera, la Fiscalía solicitó a la Procuraduría General de la Nación intervenir en este caso para hacer nugatoria la finalidad de la condena que recibió la señora Enilce López.