Fiscal reveló declaración en que Pizano dice no conocer delitos de Odebrecht antes de 2017

En el marco del debate de control político sobre la corrupción de Odebrecht, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reveló una declaración del 23 de enero de 2018, en la que el fallecido "controller" de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano le aseguró a un tribunal de arbitramento que antes de 2017 no conocía sobre sobornos pagados por la empresa brasilera.

"No, no tengo conocimiento, o sea del pedido del 2016 al 2017, no tengo conocimiento de algún pago de forma irregular", señaló Pizano en el documento revelado.

Martínez también indicó que es mentira que no se hubiera escuchado a Pizano, ya que el 4 de julio el "controller" habló sobre sus preocupaciones y entregó un listado de contratos fraudulentos que son investigados.

El Fiscal se defendió de las acusaciones de los congresistas de la oposición y reiteró que en agosto de 2015, cuando se reunió con el fallecido "controller" de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, no se sabía de hechos de corrupción de Odebrecht, razón por la que no omitió denuncia alguna en ese caso.

"No me quiero arropar en el sigilo del abogado ni me quiero arropar en la imposibilidad de rendir denuncia sobre delitos que no conocía. Solo quiero decirlo con claridad meridiana: ni Pizano, ni mucho menos su mensajero frente al Grupo Aval conocíamos sobre la existencia de delito alguno".

Martínez Neira se fue lanza en ristre contra los citantes del debate y calificó las denuncias en su contra como un "linchamiento sin antecedentes, proveniente de un caracterizado sector de la política colombiana".

El Fiscal hizo duras críticas al senador Robledo; "no recuerdo que él haya hablado de presunción de inocencia o de Estado de Derecho, sino para defender a Samuel Moreno".