Fiscalía abre investigación contra funcionarios de la JEP

El Fiscal General, Néstor Humberto Martinez, informó que han encontrado supuestas maniobras dilatorias de parte de funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz para impedir los incidentes de incumplimiento contra los ex guerrilleros que dejaron los espacios territoriales.



El Fiscal dijo tener evidencias de que algunos funcionarios estarían cocinanfo falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actue como debe actuar, cumpliendo con la Constitución, por lo que se abrió una investigación formal.



Martínez también reiteró que no es cierto que existan solicitudes de extradición contra jefes de la extinta guerrilla y que rechaza la publicación de información que vincula a la Fiscalía con hechos y actuaciones que no son ciertas.