Fiscalía califica como “fake news” trino de Gustavo Petro

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía General de la Nación calificó como “fake news” (noticia falsa) un trino de Gustavo Petro publicado el pasado 5 de diciembre en horas de la noche.

En su mensaje, el excandidato presidencial y hoy senador de la República publicó un video en el que, en pleno debate sobre el Presupuesto del Sistema General de Regalías, denuncia que Diego Cadena (abogado de Álvaro Uribe) estaría convenciendo a exnarcos para que declaren en su contra.

Me parece esto muy grave, igual que el allanamiento de la fiscalía al CNE pidiendo las cuentas de mi campaña presidencial 2018, que son públicas.



Acaso a mí me investiga la fiscalía o la Corte Suprema de Justicia?



Me investiga el fiscal de Odebrecht/Sarmiento que denuncié? pic.twitter.com/LhPgsE0x7c