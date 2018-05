Fiscalía ha incautado $10.3 billones de activos ilegales en todo el país

Durante su intervención en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez hizo un balance general de los resultados de la fiscalía en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y llamó a la ciudadanía a denunciar y a no acostumbrarse al actuar ilegal.

«En estos veinte meses del servicio a la patria hemos logrado incautar 10.3 billones de activos ilegales en Colombia. A nivel mundial somos un referente de lo que estamos haciendo en la lucha contra e la corrupción», expresó Martínez.

Dijo, además, que en su tiempo al frente del ente de control se han judicializado 1962 personas, de las cuales 621 han sido capturados como funcionarios públicos en ejercicio, 473 en calidad de exfuncionarios y 793 particulares que habían contratistas del Estado.

Martínez cuestionó el caso de las 56 construcciones ilegales en Cartagena en las que, dijo, la ciudadanía no denunció. «Dónde estaban los vecinos de esos edificios que no se quejaron, que no denunciaron esa construcciones».

Escándalo electoral

Al referirse al entramado de corrupción electoral que quedó al descubierto tras la captura de la congresista Aída Merlano en Barranquilla, el fiscal anunció que después de segunda vuelta dará información sobre un escándalo electoral.

«El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino hasta después de segunda vuelta para que no se diga que estoy interviniendo en política, la dimensión de la corrupción electoral: nauseabunda», precisó.