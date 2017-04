Fiscalía ha tramitado 278 solicitudes de amnistia

Desde que entró en vigencia el decreto 277 de 2017, que regula la aplicación de la amnistía como resultado del proceso de paz con las Farc, la Fiscalía General de la Nación ha recibido 278 solicitudes de personas que invocan ser objeto del beneficio legal.



Luego de corroborar la información sobre su pertenecía a las Farc, se pudo establecer que 192 pertenecen a este grupo, cuatro al Eln y 82 personas, aún no se ha identificado a qué grupo pertenecen.



De estas 192 solicitudes de integrantes de las Farc, 94 se encuentran en trámite y se ha surtido procedimiento judicial a 98 personas, con los siguientes resultados:

52 recibieron amnistía porque cumplieron los requisitos, así que obtuvieron la libertad inmediata.

24 solicitudes fueron negadas.

22 están pendientes de decisión.

De las 24 solicitudes negadas, los jueces argumentaron las siguientes razones:

No estaban en las listas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP): 13

Correspondían a delitos no amnistiables: 5

Los solicitantes no estaban privados de la libertad: 4

El juez se declaró no competente: 1

La persona solicitó ser absuelta y no amnistiada: 1





Así mismo, la Fiscalía General de la Nación identificó que de los 192 integrantes de las Farc, 144 están privados de la libertad, de los cuales 119 están siendo procesados por delitos políticos y conexos.



Con respecto a las 82 personas que aún no se ha identificado a qué grupo pertenecen, la Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso de verificación física a los expedientes, para confirmar si los solicitantes son o no integrantes de las Farc.



La Oficina del Alto Comisionado para la Paz le entregó a la Fiscalía información de 1.364 personas acreditadas como integrantes de las Farc para que les sea aplicada la ley 1820 de 2016, frente a las cuales el ente acusador inició los trámites correspondientes de verificación.