Fiscalía iniciará extinción de dominio a bienes de paramilitares

"La ley 975 que permitió el sometimiento de los paramilitares a la justicia, no puede convertirse en un sistema de lavado de activos (...) a los paramilitares no se les tocó el bolsillo, no se les extinguieron sus bienes y esa acción por mandato de la constitución es imprescriptible".

"Nos hemos dado a la tarea de priorizar para este semestre, la extinción de bienes de varios de los líderes y capos de los bloques de las autodefensas; que fueron privilegiados por la ley pero nunca sus riquezas objeto de impunidad y por eso la fiscalía ha determinado ir por estos bienes" Señaló el fiscal

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, asistió al acto de entrega de la totalidad de las obras civiles de este proyecto de las nuevas instalaciones de la fiscalía en Cúcuta, que llegó al 85% de su ejecución y estará habilitado al público entre septiembre y octubre del presente año.

La nueva estructura ubicada en el centro de Cúcuta, frente al Palacio de Justicia, acabará con la atomización de servicios que tenía la Fiscalía en la ciudad.

En la actualidad, hay siete sedes dispersas en distintos puntos cardinales y ahora todo se concentrará en una sola instalación de 18.687 metros cuadrados, de fácil localización y acceso.