Fiscalía insiste en existencia de conflicto de competencias con Jep por bienes de las Farc

La Fiscalía General de la Nación insistió ante la corte constitucional sobre la existencia del conflicto de intereses con la Jurisdicción especial para la paz por los bienes de la exguerrilla de las Farc.

En una carta enviada por el mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez al presidente de la corte constitucional el magistrado Alejandro Linares en la que insiste que este conflicto aún persiste.

Esta comunicación se da luego de que según el diario el espectador el tribunal de paz asegurará que con la entrega del informe No 10 por parte del ente investigador sobre “fuentes y financiamiento de la guerrilla” ya se tiene toda la información del inventario delos recursos y bienes que posee la exguerrilla.

Por eso el ente investigador asegura que “en este sentido, el Informe No.10 no presenta una "relación y clasificación" de los activos no inventarios por las FARC-EP, en los términos solicitados por la Sala de Primera Instancia de No Reconocimiento en el auto 02 del 21 de agosto de 2018. Por lo tanto, sorprende que esta Sala califique como "paradójica e incongruente" la actuación de la Fiscalía”.

Por tal motivo, el ente investigador solicita al alto tribunal que continúe sobre el estudio para definir a quien corresponde el manejo de los bienes.