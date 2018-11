Fiscalía pide a la Corte que defina designación de fiscal ad hoc para el caso Odebrecht

A raíz de la polémica generada en el país no solo por las revelaciones del difunto 'controller' del contrato de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, y la posterior muerte de su hijo Alejandro, la vicefiscal María Paulina Riveros le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con celeridad sobre la eventual designación de un fiscal ad hoc, o externo y exclusivo, para todo lo concerniente al caso Odebrecht.

"En el día de hoy a raíz de una recusación interpuesta por una veeduría ciudadana, he solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre ese tema también para conocer su posición sobre la viabilidad de que así sea. Yo lo que le he solicitado a la Corte Suprema de Justicia no es la designación de un fiscal ad hoc sino que yo no me opondría, y por supuesto cualquier figura que redunde en la confianza de los ciudadanos en la justicia es muy bienvenida", afirmó Riveros.

Sobre la nueva grabación revelada por el diario El Espectador en la que el fiscal General, Nestor Humberto Martínez, habla de delitos con el 'controller' del contrato de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, Martínez aseguró que sólo citaba un concepto de un penalista "prestigioso" que él contrató y que con base a ese concepto se solicitó la auditoría.

Los delitos de los que hablan son soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación.

"Les acabo de mostrar la existencia de un concepto que contraté en esa época de un prestigioso penalista en donde se me indica que para poder establecer la comisión de esos delitos, que allí se relacionan, se requiere hacer una auditoría forense, y yo le formulo la pregunta en el supuesto de que se haya establecido o se establezca faltantes de recursos, qué delitos podría haber, y el abogado penalista relaciona una cantidad de delitos y esos son los delitos que yo le leo al doctor Pizano, leyendo el concepto. En síntesis, ese listado de delitos que corresponde al concepto del penalista estaba sujeto al supuesto de que se comprobaran faltantes, dice la pregunta, y a que se hiciera una auditoría forense", dijo Martínez.

Familia de Pizano quedó conforme con el dictamen de Medicina Legal

Martínez confirmó que se reunió con la familia de Jorge Enrique Pizano este viernes para entregarles los resultados de las pruebas que Medicina Legal estaba adelantando a sus restos, para verificar si en su cuerpo había o no cianuro. Dijo que la familia manifestó que tiene plena confianza en el dictamen forense que sentencia muerte por infarto.