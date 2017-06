Fiscalía solicita 4.000 prórrogas de medidas de aseguramiento para evitar excarcelaciones

Con el objetivo de evitar la excarcelación de confesos delincuentes en medio de la aplicación el próximo primero de julio de una ley del gobierno que devolverá a la calle a 10.000 delincuentes, el ente acusador solicitó la prórroga de la medida de aseguramiento en más de 4.000 casos.



Según el Fiscal General Nestor Humberto Martínez, los jueces de la república y magistrados están haciendo todo lo posible para evitar que salgan de la cárcel delincuentes a los que aún no se les resuelve su situación jurídica.



"Dejar en libertad a confesos delincuentes es un riesgo para la sociedad y las situaciones en cada país son diferentes las soluciones no ó ser las mismas", señaló y agrego​ que aún no se han solucionado las prorrogas por la gran carga laboral que tiene la justicia.



En la actualidad son más de 100.000 las audiencias represadas.