Flip demanda penalmente a Mauricio Lizcano por cancelación del programa de Pirry

(Relacionado: La denuncia por la que habrían cancelado el programa de Pirry)



A propósito de la cancelación del programa de periodismo de investigación de Guillermo Prieto Larotta “Pirry” en el canal RCN, que fue anunciado por el periodista el pasado viernes 10 de febrero a través de un video, la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip) interpuso una demanda penal en contra del presidente del Senado, Mauricio Lizcano. (Le puede interesar: El programa de Pirry no lo cancelaron por mi culpa: Mauricio Lizcano)

Esto surge a propósito de la hipótesis de que Lizcano habría influido en el canal para que tomara esta decisión, ya que sugiere la coincidencia entre una de las investigaciones adelantadas por el equipo de Pirry (que cuestionaba la legalidad de algunas actuaciones del senador) y la decisión de cancelar el relanzamiento del espacio.

Este es el documento publicado por la Flip respecto a la demanda:

1. La FLIP considera que, si bien las razones expuestas por el Canal RCN hacen parte de su autonomía, vistas en contexto, son insuficientes. La contundencia de la decisión se contradice con la inversión de recursos y el respaldo del canal que fue, de lejos, muy superior al asignado a programas similares que compiten en la misma franja. Por otra parte, los cuestionamientos a la estructura del programa ya habían sido evaluados por el canal en el piloto presentado, y aprobado, meses atrás. Las razones expuestas alcanzarían para reconsiderar algunos aspectos del programa, pero no para su cancelación.

2. Si bien no hay pruebas concretas, la FLIP sí documentó indicios sobre la posible influencia del senador Lizcano en la decisión tomada por el canal. Por esta razón, la FLIP presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue si el senador Lizcano incurrió, o no, en el delito de abuso de autoridad con fines de censura. También presentamos una queja disciplinaria para que la Procuraduría indague si hay una falta que amerite sanción. Confiamos, y vigilaremos, que estas entidades adelanten una investigación imparcial que esclarezca si el presidente del Senado tuvo la intensión de silenciar una investigación que no le favorecía y denunciaba sus actuaciones.

3. La FLIP celebra que la investigación periodística que denunciaba las actuaciones del Senador Lizcano haya sido publicada en el espacio ofrecido por La W Radio y manifiesta su solidaridad y respaldo a los periodistas del equipo convocado por Pirry para este frustrado proyecto. Ponemos a disposición nuestra capacidad institucional para apoyarles y les alentamos para que continúen con su labor de informar a una sociedad que carece de una oferta robusta de periodismo de investigación.

Para la FLIP es claro que la censura también tiene manifestaciones sutiles, derivadas en terceros que aíslan al actor que quiere silenciar y dominada por intereses poderosos que toman precauciones para no ser identificados en su propósito. En estos casos la reportería periodística no siempre cuenta con las herramientas para esclarecer cómo opera la censura aun cuando se produzca el efecto de silenciar. En su deber de garante de la Libertad de Prensa, la Corte Suprema y la Procuraduría, están llamadas a investigar al Senador Lizcano.

La FLIP reitera su compromiso con la libertad de expresión en Colombia, su deber ante la defensa del derecho a la información y rechaza categóricamente cualquier forma de censura. Los medios de comunicación están en la libertad de prescindir de una producción u otra para organizar su parrilla de programación. Pero el de Pirry no era un proyecto de entretenimiento, era un programa aprobado con suficiente antelación para hacer periodismo de investigación en el país. Con la cancelación del programa pierde la democracia colombiana y la deliberación sobre asuntos de interés público en un formato que además es precario en pluralidad: la televisión abierta.