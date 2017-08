Fracasó el cara-cara entre Besaile y los abogados Moreno y Pinilla

Tras cuatro horas de encuentro, no prosperó el cara-cara entre el senador Musa Besaile y los abogados, Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno, ante el magistrado Luis Antonio Hernández, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que investiga el caso de corrupción en la Corte.



Fue una diligencia de peticiones, por un lado el exfiscal extraditable, Gustavo Moreno, pidió al magistrado garantías para su defensa y que lo dejaran hablar cuando tuviera abogado de confianza.



Por el otro lado, Leonardo Pinilla, que se conoce en este proceso con el alias de "Porcino", le dijo al magistrado que solo hablaría cuando la Fiscalía aprobara un principio de oportunidad, por lo cual, el magistrado le pidió al ente acusador acelerar ese proceso.



El magistrado, además, les pidió no filtrar detalles de lo hablado de la diligencia y decidió no entregarles copias. Este lunes habrá declaración de Julio Manzur, quien se declaró víctima de los sobornos y su hijo, a quien supuestamente Moreno contactó para las exigencias de los dineros a cambio de evitar una orden de captura en un proceso por parapolítica.