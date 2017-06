Santos comenzó un viaje de tres días en los que -con una apretada agenda política, económica, cultural y educativa- tratará de acercar su país a Francia en aspectos tan dispares como el posconflicto, el cambio climático o el fútbol.



Tras tributarle un colorido y musical recibimiento a las puertas del Palacio del Elíseo, al ritmo de la cumbia "Colombia, tierra querida" interpretada por una orquesta, Macron y su esposa Brigitte entraron junto a Santos y María Clemencia Rodríguez de Santos en la sede de la Presidencia gala, poco antes de las 19.00 (17.00 GMT).



Tras mantener una entrevista de más de media hora, Macron recordó ante la prensa que se trata de la primera visita oficial de un mandatario extranjero desde su elección, el pasado 7 de mayo.



"No es un azar, ni es porque hoy sea el día más largo del año ni el más caluroso", bromeó Macron, "sino porque la relación entre los dos países tiene algo de único, y esta visita es también el homenaje que hace Francia a la valentía que habéis demostrado por la paz".



El presidente francés evocó la muerte de una joven francesa de 23 años en el atentado del pasado sábado en Bogotá, pero recordó que "aunque su muerte nos entristece, su compromiso nos anima a seguir nuestra acción".



"Este ataque no afecta al compromiso de Francia con este proceso de paz histórico", insistió el presidente francés.



En ese sentido, ambos mandatarios suscribieron una declaración común en la que se recoge que Francia destinará 350 millones de euros en cooperación para el posconflicto a través de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD).



El país galo, que ha apoyado en los últimos años el proceso de paz en asuntos como el desminado, tiene en Colombia uno de los mayores destinatarios de su ayuda al desarrollo.



"Ganar la batalla de la paz es a veces más difícil que algunas batallas", destacó Macron.



Tras recordar que los intercambios económicos entre ambos países se han doblado en la última década y que Francia es el primer empleador extranjero en Colombia, el presidente invitó a aumentar la cooperación en infraestructuras, deportes y defensa.



Santos, tras agradecer a su homólogo la recepción con música colombiana, dijo que "no hay bombas que dobleguen la voluntad de un pueblo libre y unido".



"Lamentamos profundamente la muerte de una ciudadana francesa el fin de semana pasado. El terrorismo se combate con templanza, resiliencia y contundencia, eso le sobra a nuestros pueblos", señaló el colombiano ante la prensa.



Para Santos, Francia "ha sido nuestra aliada para la buscar la paz, y también en la consolidación de la paz en esta nueva etapa del posconflicto", por lo que se "alegra" de haber venido a este país "para compartir la mejor noticia de Colombia".



Destacó, en el brindis de la posterior cena de Estado, las similitudes en el "estilo de liderazgo" entre él mismo y Macron.



"Ambos llegamos a la presidencia sin haber pasado antes por ninguna elección, ambos habíamos sido ministros y ambos creamos partidos nuevos. Los dos representamos el centro y rechazamos el extremismo. La diferencia es que usted acaba de llegar y yo estoy por acabar mi mandato", dijo.



Por ello, abogó por "reemplazar la política del miedo y la exclusión por una que tienda puentes", ya que a su juicio "el mundo está cansado de extremismos, de nacionalismos, de dogmas y doctrinas mesiánicas".



El presidente subrayó el papel de Colombia en las negociaciones para el Acuerdo de París contra el cambio climático, algo que corroboró Macron al recordar que el Parlamento colombiano acaba de ratificar el tratado "en un momento en que algunos quieren cuestionarlo", en alusión indirecta a Estados Unidos.



Santos inaugurará el viernes el semestre de Colombia en Francia, dentro del año cultural entre ambos países, algo que calificó como "el motivo central" de su visita, que llevará al país latinoamericano a estar presente en 19 ciudades.



"A Francia y Colombia nos une nuestra pasión por el deporte, como el fútbol, pero también por el ciclismo, donde Nairo Quintana viene con sed de triunfo en el Tour. Ha sido dos veces segundo, yo tengo el pálpito de que Nairo esperó a este año para ganar", consideró.



Santos se entrevistará mañana con el primer ministro francés, Édouard Philippe, y con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, entre otros.