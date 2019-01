Fuerte temblor de 5.5 se sintió en Colombia

Un temblor de magnitud 5,5 sacudió varias partes de Colombia sin que de momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

"El reporte es que no hay absolutamente ninguna novedad. Se sintió fuerte en algunas partes pero no tenemos novedad hasta el momento", dijo a La W Eduardo José González, director de la UNGRD.



El movimiento telúrico se produjo a las 7.32 am y su epicentro fue situado en el municipio de Planadas, Tolima.



El sismo tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.



El temblor se sintió fuerte en Bogotá, Cali, Ibagué, Neiva y otras ciudades, principalmente del centro y sur de Colombia.

El sismo se produce un día después de que los colombianos conmemoraran los veinte años del terremoto de Armania, de magnitud 6,1, que el 25 de enero de 1999 devastó la zona y dejó 1.900 muertos y más de 4.000 heridos.