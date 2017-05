"Fumigación aérea con glifosato sigue siendo una puerta cerrada": Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo desde Cúcuta que el nuevo fallo de la Corte Constitucional no abre una puerta para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión.

El Ministro aseguró "creo saber un poco de derecho y me leí esa sentencia y no veo que haya abierto nada nuevo. Por el momento, no me siento tentado a hacer ningún movimiento por cuenta de esa sentencia (...) esperemos a ver qué otra interpretación hay, pero sigue siendo una puerta cerrada por mi parte".

El representante del Ministerio Público destacó el Plan de Sustitución y Erradicación de cultivos ilícitos con las metas que tiene el país.

"Es la primera vez que Colombia tiene un Plan de sustitución coordinado, con metas públicas, no es un secreto que estamos haciendo, yo reporté en Estados Unidos hoy 15.300 hectáreas de erradicación forzosa, vamos en más de 120 hectáreas diarias, para cumplir la meta de 50 mil hectáreas en el año".

"Ya hay 2.500 hectáreas de erradicación voluntaria en el programa de sustitución y 85 mil familias que han firmado los acuerdos".

Villegas dijo que esperan en el mes de julio se tenga una meta de 112 mil hectáreas de coca erradicadas de forma forzosa y continuar con el programa voluntario para cumplir con las metas de erradicación y sustitución "estaríamos hablando que por primera vez Colombia dejará de ser el primer abastecedor de cocaína pura del mundo".

El ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas, acompañado del director de la Policía Jorge Nieto, visitaron en Cúcuta a dos policías que se recuperan luego de ser atacados por el Clan del Golfo en área rural de la ciudad.

El jefe de la cartera desde la capital de Norte de Santander reveló cifras de la lucha contra el Clan del Golfo en el país, con 132 capturados entre ellos 11 cabecillas y 12 miembros dados de baja.