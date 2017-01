Fundación prepara programa de formación en lutería para reinsertados de Farc

La Fundación Salvi, a través de sus centros de lutería, prepara un proyecto de formación en construcción y reparación de instrumentos musicales para los guerrilleros de las FARC una vez se reintegren a la vida en sociedad.



"Para el programa es muy importante tener reinsertados porque deseamos que la mayor cantidad de personas que quieran crear instrumentos trabajen con nosotros", dijo a Efe la directora de los Centros de Lutería e Instrumentos de Viento de la Fundación Salvi, Ángela Becerra.



A juicio de Becerra, "qué mejor forma de reinsertar a una persona que con cultura y educación", por lo que la organización espera que el proyecto "esté listo y estructurado en 2017", luego de que el pasado 24 de noviembre el Gobierno nacional y las FARC firmaran un acuerdo de paz para finalizar más de 50 años de conflicto.



La directora manifestó que de la mano con el Ministerio de Cultura de Colombia están viajando a diferentes municipios a reparar instrumentos.



"Hemos ido a municipios en donde la mayoría de sus habitantes eran guerrilleros o tenían familiares guerrilleros porque para nosotros sí es superimportante llegar a esta población de reinsertados".



La idea, precisó, "es llegar en los próximos tres años a todos los municipios que tenían población guerrillera".



La iniciativa, agregó, "es muy positiva para el país porque en este momento" de "cambio, de paz, vemos que es necesario apoyar y educar".



Los Centros de Lutería de la Fundación Salvi se crearon desde 2011 ante la urgencia de ofrecer a los músicos que asistían al Festival Internacional de Música de Cartagena (norte) "un servicio de lutería que no existía en Colombia como una entidad".



La directora afirmó que antes de la institucionalización de los Centros de Lutería "había personas que lo hacían de una forma empírica pero no con una escuela, con una guía de maestros como los italianos que son los que tenemos en este momento".



Los Centros de Lutería e Instrumentos de Viento de la Fundación Salvi funcionan hoy en Bogotá, en donde se encuentra la sede principal, y dos escuelas más en Cali y Medellín.



"Durante todo el año tenemos los cursos a los que asisten lutieres que ya tienen alguna experiencia o algún estudio previo y que son dictados por maestros italianos y brasileños que vienen una vez al mes durante los 12 meses del año, y durante una semana intensa de trabajo dictan sus talleres de construcción y reparación de instrumentos", añadió.



Los talleres de lutería se dividen en la construcción de violines y la reparación de instrumentos de viento entre ellos flautas, saxofones, cornos y trombones.



Durante los días del festival, según Becerra, se lleva a cabo "el taller de cuerdas y vientos en donde de manera gratuita se reparan instrumentos no solo a los músicos que vienen para el certamen sino también a músicos que independientemente traen sus instrumentos para ser arreglados".



"Tenemos también un taller dirigido a niños sobre la construcción de un violín para comenzar a sensibilizarlos y para que aprendan que existe algo antes que el propio músico y que es la lutería que construye el violín", aclaró.



Finalmente, Becerra aseveró que durante la XI versión del Festival se dictó "un taller de construcción de instrumentos no convencionales con materiales reciclados en el que se utilizaron tubos de pvc, frascos de vidrio con agua, aluminio y madera".



"Después de la construcción de estos instrumentos con materiales reciclados se ejecutó una obra musical y esperamos replicar esta idea en muchas partes del país", concluyó.



Los talleres de lutería hacen parte del programa oficial del Festival Internacional de Música de Cartagena que cerrará su telón el próximo 16 de enero con un concierto en la concha acústica del Parque Sagrado Corazón en la vecina ciudad de Barranquilla.