General Mejía dice que no se puede confirmar o negar que 'Guacho' esté herido

Cuatro días después de que el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmaran que había sido herido el disidente de las Farc, Walter Arizala, alias Guacho, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, informó que no se puede ni confirmar ni negar que este sujeto esté herido.

«Yo no puedo confirmar ni desvirtuar. Lo que sí es claro es que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control. Únicamente hasta que tengamos el cuerpo o hasta que lo capturemos vivo nosotros podremos mirar a los colombianos a los ojos y decir la verdad y nada más que la verdad. Por ahora no queremos especular», aseguró el general.

Mejía hizo esa declaración luego de supervisar los operativos para dar con el paradero del disidente de las Farc, que supuestamente, según el relato de Botero, logró escapar herido del operativo con varios de sus secuaces.

Duque confirmó el sábado anterior de las heridas de Guacho a través de su cuenta de Twitter:

#Filandia I El trabajo articulado de @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia permitió una operación en la que quedó herido alias ‘Guacho’, en un área que es acordonada. Espero tener pronto una noticia definitiva que nos permita decir que a ‘Guacho’ se le acabó la guachafita.