General (r) Palomino no aceptó cargos por tráfico de influencias

La Fiscalía imputó cargos al ex director de la Policía, general Rodolfo Palomino López, por el delito de tráfico de influencias, ya que habría evitado la captura de Luis González Gallo, implicado en el despojo de tierras por parte del Fondo Ganadero de Córdoba.



El general Palomino no aceptó cargos, pero sí reconoció que se reunió con la fiscal para recibir información necesaria del operativo que se llevó a cabo en su momento.



En la diligencia, la fiscal del caso sostuvo que el ex director de la Policía violentó la justa causa y "los principios de imparcialidad" de su cargo, al intentar favorecer a un particular, luego de trasladarse a la casa de la fiscal que adelantaba la investigación para tratar de persuadirla.