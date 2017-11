Germán Arce afirma que la minería ilegal es un problema de capacidad de penalización

En entrevista con W Radio, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, se refirió al tema de la inversión extranjera frente al fallo del Consejo de Estado para algunos sectores de Colombia, le retiró al sector privado minero energético un beneficio, al tumbar la medida del 2005 impuesta por la Dian que permitía a las empresas de dicho sector ahorraran millones de pesos en el pago de impuestos.

Para el jefe de la cartera de Minas y Energía el ruido por el fallo ya se hizo generando incertidumbre entre las grandes compañías, pero que dicha incertidumbre ya está pasando luego de la noticia y que por ende se debe entender que se cayó un artículo de la ley y que de tal manera los deducibles no se han terminado, si no que, por el contrario ahora se deberá entrar a analizar caso por caso para definir a quienes les aplica la deducibilidad en el pago de los tributos.

En cuanto al informe en el que la Contraloría expuso que el 80% de la minería en Colombia era de procedencia ilegal, el Ministerio de Minas y Energía, aclaró que se debía tener cuidado con la lectura de esas cifras, ya que ese número del 80% que sale de los reportes del Ministerio dice es que la cifra hace referencia al oro y no a la minería en general, y que como tal el reporte expresa que no se sabe cuál es el origen de donde viene el mineral, lo que no significa que sea de la ilegalidad.