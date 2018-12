Gilberto Orozco, nuevo ternado para fiscal ad hoc, había criticado ese cargo

El exmagistrado y nuevo candidato a fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Gilberto Orozco, calificó como un “entuerto”, un “galimatías” y hasta un “abismo” –que está resolviendo un impase no contemplado en la ley– la elección de un jefe encargado de la Fiscalía General de la Nación para dicha investigación.

Sin embargo, para este cargo lo postuló el presidente Iván Duque al incluirlo en la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia.

La declaración del exmagistrado Orozco se produjo en el programa radial La Voz del Derecho el pasado 7 de diciembre, cuando se discutió sobre la creación de un cargo de fiscal ad hoc.

“El entuerto lo creó la Corte Constitucional y no se puede imaginar una institución para resolver un impase que no está en la ley o en la Constitución, esa figura no existe (…) ¿por qué no creer en la aptitud de la vicefiscal? (…) verán ustedes que esta es la fuente de todos los fiscales ad hoc”, aseguró Orozco.

