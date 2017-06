Gobierno asegura que no hay indicios sobre posibles nuevos atentados en Bogotá

El ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, aseguró hoy que, por el momento, las autoridades no tienen indicios sobre posibles nuevos atentados terroristas en Bogotá tras el incidente que el fin de semana dejó tres muertos y nueve heridos en un centro comercial de la capital del país.



"No tenemos información sobre posibles nuevos atentados. Sí hay un dispositivo adicional de seguridad, especialmente en Bogotá", dijo el alto funcionario en entrevista con RCN Radio.



El pasado sábado, un artefacto explotó en uno de los baños del Centro Comercial Andino, de Bogotá, cobrándose la vida de la francesa Julie Huynh, de 23 años, quien trabajaba como voluntaria en un colegio público de esta ciudad, y de las colombianas Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Lady Paola Jaimes, de 31.



El hecho, que fue condenado por la comunidad internacional, dejó a otras nueve personas heridas.



Para Rivera, el objetivo de quienes llevaron a cabo el atentado es el de trastocar la normalidad de los colombianos.



Por ello, explicó, "lo más importante es que los ciudadanos no nos dejemos amilanar por el terrorismo que lo que busca es que no desarrollen su vida normalmente".



Finalmente, Rivera precisó que las investigaciones para establecer quiénes son los responsables del hecho "van por buen camino" y "sin descartar ninguna hipótesis".