Gobierno confía en que Eln no desate una nueva oleada terrorista

El jefe de la delegación negociadora del Gobierno con el Eln, Gustavo Bell, expresó en rueda de prensa su frustración por no haber logrado un cese al fuego bilateral con esta guerrilla. No obstante, afirmó que confía en que no generen una oleada terrorista en la víspera del nuevo gobierno, pues advirtió que esta guerrilla ha dicho que no casaría peleas con el gobierno de Iván Duque.

“Las declaraciones del jefe de la delegación con el Eln han sido bastante moderadas, ponderadas. En alguna ocasión manifestó que no era su interés casar una pelea con el gobierno entrante. y Si se ve la declaración política se nota en un tono constructivo. Yo no pensaría que viniera a producirse una oleada terrorista, por el contrario, pensaría que van a seguir en la tónica que incluso han mantenido durante el quinto y el sexto ciclo. Si bien no hay cese al fuego, se ha bajado la intensidad del conflicto. Yo pensaría que no se va a producir eso”, expresó Bell.

Los negociadores de paz del Eln permanecerán indefinidamente en Cuba y con sus órdenes de captura suspendidas, según ordenó el presidente saliente, Juan Manuel Santos, en las últimas horas. Las condiciones jurídicas y de seguridad de la guerrilla se mantendrán “a la espera de las decisiones del próximo gobierno”, según declaró el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera.

El gobierno nacional explicó que el cese al fuego con el Eln se frustró debido a que la guerrilla no aceptó dos protocolos relacionados con su “ubicación y la movilidad” y la “resolución de incidentes en el terreno”.

“No hemos podido avanzar en desarrollar ese protocolo, pero definitivamente es importante si queremos que el mecanismo pueda desarrollar su tarea de verificar el cese al fuego. Igualmente quedó planteado que era necesario adelantar dos protocolos. Primero el de ubicación y movilidad del Eln y un protocolo que resolviera los incidentes que se presentan en el terreno. Esos protocolos no se han podido desarrollar, el Eln no acepta que esos protocolos formen parte del acuerdo”, declaró Bell.

Finalmente Bell afirmó que no ha contemplado continuar como jefe de la delegación negociadora y que espera que el presidente electo, Iván Duque, nombre a un jefe negociador cercano.

“En estas circunstancias se requiere y es beneficioso y, a veces, conveniente, que llegue una nueva persona a la delegación; que sea cercana al Presidente de la República; que le dé un nuevo impulso al proceso. Yo consideraría si el presidente electo me hace esa propuesta, pero creo que es conveniente para la dinámica del proceso que sea una persona cercana al presidente”, dijo el negociador.