Gobierno confirma el giro de recursos para la campaña de la Farc

El vicepresidente Óscar Naranjo confirmó que los recursos públicos para que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) puedan adelantar su campaña política, concretamente 8.800 millones de pesos, fue girado el mismo día en que el candidato a la Presidencia de la República por este partido, Rodrigo Londoño, denunció en rueda de prensa que no tenían recursos ni para comer.

“El día de ayer (28 de febrero) quedó reflejada en la cuenta del partido político de la Farc el giro que se hizo para financiar la campaña a las corporaciones públicas. Esa situación quedó resuelta ayer. Como quedó resuelto también el giro a otros partidos que, en función de la campaña, reciben dineros para financiar esa actividad”, afirmó el vicepresidente.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, había denunciado que ya no tenían para comer y que ya no les fiaban para la realización de sus eventos.

“Primero que todo, discúlpenos por las incomodidades (…) Quisimos buscar un sitio mejor para este evento, pero no tenemos plata (…)Tenemos dificultades graves con eso, ya la gente no nos fía, hemos venido trabajando con el bono para el Senado y la Cámara que nos dio el Gobierno de 8.000 millones y con eso nos hemos ido defendiendo (…)Pero ya muchos abandonaron la campaña porque no tienen dinero, nadie les fía (…)No tenemos ni para la comida”, dijo el pasado miércoles 27 de septiembre.