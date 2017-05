Gobierno da parte de tranquilidad tras decisión de la Corte sobre "Fast Track"

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso parte del Acto Legislativo para la Paz y aseguró que “el Gobierno acata pero no comparte el fallo”, al no ser consecuente con la jurisprudencia del Alto Tribunal.

El ministro, que no confirmó si abandonará el cargo tras esta decisión, dio un parte de tranquilidad y señaló que si bien el fallo puede demorar la implementación de los acuerdos, no la detendrá; dijo además que el si bien el Congreso podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el gobierno, estos no podrán ir en contravía del texto de los acuerdos con la Guerrilla.

“El hecho de que no necesite aval no quiere decir que ahora cualquiera llega y propone lo que quiera en el Congreso. El Acto Legislativo en su literal A sigue vigente”, precisó el ministro.

Cristo también confirmó que la decisión de la Corte no tendrá ningún efecto en el cronograma de dejación de armas y desmovilización y que los proyectos aprobados hasta el momento, como la creación de la JEP y la ley de amnistía, no sufrirán cambios.

Por su parte el secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada, aseguró que “el Gobierno no ve con preocupación el efecto de la sentencia” y que confía que el Congreso continuará con el trámite de los acuerdos de paz.