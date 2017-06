Gobierno dice que no es posible avanzar en la paz mientras Eln defienda secuestro

"Gobierno aseguró que no se puede hacer pedagogía de paz si el Eln continúa secuestrando", indicó Restrepo en Twitter.



El pronunciamiento del negociador se da luego de que ayer la delegación del ELN presente en los diálogos en Ecuador aseguró que el Gobierno de Colombia decidió congelar los acuerdos que ambos pactaron y firmaron esta semana.



En un comunicado el Eln sostuvo que también persisten "distancias" en las conversaciones sobre el capítulo de "Dinámicas y Acciones Humanitarias", por lo que las partes no llegaron a acordar un mandato sobre el tema.



Recordó, no obstante, que convinieron incluir en la agenda de negociaciones el tema del "cese bilateral" de hostilidades, aunque los diálogos aún no se centrarán en ese aspecto.



El Gobierno nacional ha manifestado en varias oportunidades que solo avanzará en las conversaciones con el Eln si ese grupo armado deja la práctica del secuestro para financiar sus acciones.



Las delegaciones del Gobierno y del Eln abrieron el pasado 7 de febrero en Quito un proceso de diálogo encaminado a terminar con el enfrentamiento que han mantenido durante más de 52 años.