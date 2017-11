Gobierno e indígenas acuerdan despejar la vía Panamericana en Cauca

El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, informó que se acordó con el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, el despeje de la vía Panamericana a partir de este lunes 6 de noviembre, una vez se instalen las mesas con el Gobierno Nacional.



El mandatario señaló que de esa forma se iniciará con la limpieza de la carretera internacional para su libre tránsito.



Mientras tanto, el Cric señaló que luego de una extensa jornada de discusiones y tras el anuncio del ministro del Interior, Guillermo Rivera, de no avanzar más en las negociaciones si la vía seguía tapada, adoptaron la decisión política de desbloquear la carretera para continuar con los diálogos en Monterilla, Caldono.



La organización señaló que apenas se instale la mesa, será habilitada la carretera, con el compromiso del Gobierno de sacar al Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de los puntos donde se encuentran las comunidades en El Descanso, El Rosal, El Pital, Monterilla, La Agustina, Morales, Totoró, Jambaló y Agua Tibia, Coconuco.



Asimismo, advirtió que si el Gobierno no cumple su palabra los comuneros retomarán las acciones en la vía Panamericana.



"También se realizó un pacto con el Gobierno de no agresiones entre los mingueros y la Fuerza Pública, entre tanto se adelanten las conversaciones de los puntos de exigencia como Cauca, y luego se continuará con las temáticas del nivel nacional", agregó.