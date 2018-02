Gobierno emitirá nuevos Permisos Especiales de Permanencia para venezolanos

A través de una resolución de este miércoles, el Gobierno autorizó la expedición de nuevos Permisos Especiales de Permanecia (PEP) para venezolanos que hayan ingresado a Colombia, de manera formal o legal, antes del 2 de febrero de este año y no han regulado su situación migratoria.

Según algunas fuentes, esta nueva fase de los PEP apuntará a los aproximadamente 270 mil venezolanos que permanecen de manera irregular en Colombia. Migración Colombia informó que a finales de 2017 más de 550 mil venezolanos se encontraban en el país.

Ya hay 69 mil venezolanos con estos PEP, cuya vigencia inicial es de 90 días y se extiende hasta por dos años, y que les permite estudiar, trabajar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal en el país.

"Es importante tener en cuenta que no podrán acceder al PEP los ciudadanos venezolanos que tengan pasaporte pero que no lo hayan sellado al entrar a Colombia, ni aquellos que hayan entrado al país de manera irregular, es decir, por alguna de las llamadas trochas o pasos no formales de la frontera", dice un comunicado de la Cancillería.